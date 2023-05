Droga nascosta nel portagioie Arrestati una 45enne e i due figli

I carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato quattro persone, tre italiani di 20 e 22anni e un’operaia incensurata 45enne. Tutti dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti sono avvenuti tra Granarolo e il quartiere Navile di Bologna. L’attività che ha portato agli arresti è partita da un controllo alla circolazione stradale sulla via San Donato a Granarolo. Lo stato di agitazione del conducente ha spinto i militari a perquisire il mezzo e gli occupanti. Un dei due 20enni è stato trovato in possesso di una bustina contenente 13 grammi di marijuana. A quel punto le indagini dei carabinieri si sono estese anche all’abitazione del ragazzo, dove i militari hanno trovato altra marijuana, circa 37 grammi, e un bilancino di precisione. Da una verifica del cellulare poi, i militari hanno trovato alcune conversazioni su Whatsapp riconducibili ad una attività di spaccio. Gli accertamenti, svolti nell’immediatezza, hanno permesso di identificare il ragazzo autore della conversazione e di estendere le operazioni di ricerca e perquisizione, anche a casa di quest’ultimo.

Qui i militari, in un appartamento del quartiere Navile, hanno trovato la 45enne italiana con i due figli, di 20 e 22 anni, in possesso di altra sostanza stupefacente.

Nello specifico, la donna deteneva, all’interno di un portagioie un barattolo di vetro con 57,40 grammi di marijuana e 46,30 grammi di hashish; il 22enne invece era in possesso di 54,46 grammi di hashish, oltre alla somma di 320 euro in contante. Il fratello, invece, nascondeva 160 grammi circa di marijuana e 8,69 grammi circa di hashish occultati all’interno di un barattolo in plastica, oltre ad un bilancino di precisione. Su disposizione della Procura i tre ragazzi e la donna, sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo. Questo è stato rinviato per i termini a difesa e, nel frattempo, i quattro sono stati sottoposti all’obbligo di firma.

Zoe Pederzini