Droga nell’auto, arrestati tre ventenni La macchina fermata dai carabinieri durante un controllo del territorio. Nella perquisizione domiciliare trovati 700 grammi di hashish

Un banale giro in macchina tra amici è finito male quando i carabinieri hanno sorpreso il gruppetto di ragazzini con una modesta quantità di droga. Tre giovanissimi italiani, di 22, 21 e 20 anni, sono stati arrestati dai militari della Compagnia di San Lazzaro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A portare a termine questo inaspettato blitz anti droga sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di via Paolo Poggi.

Era mattina presto e i militari stavano facendo un normale posto di controllo alla circolazione stradale nella prima periferia di San Lazzaro quando hanno fermato un’auto con a bordo i tre giovani italiani. Questi, alla vista dei militari, hanno iniziato ad agitarsi, dando molto da sospettare alle forze dell’ordine che, a quel punto, hanno deciso di approfondire i controlli.

Da una perquisizione più accurata dei giovani e anche dell’abitacolo della macchina i carabinieri hanno rinvenuto 26 grammi di hashish e, tra i sedili, frammenti di altri 24 grammi di hashish.

I carabinieri, visto quanto ritrovato, hanno approfondito ancora di più il controllo e si sono recati a casa dei giovani. Nelle abitazioni di due dei tre giovani sono state ritrovate altre dosi di sostanza stupefacente: nel dettaglio si tratta di alcuni panetti di hashish per un totale di circa 700 grammi. Il terzo ragazzo coinvolto, il quale non è stato trovato in possesso di stupefacenti, è stato incastrato da alcune informazioni dettagliate trovate dai carabinieri sul suo telefono. I tre giovani, dunque, su disposizione del pm di turno, sono stati arrestati in attesa della direttissima. Il giovane alla guida dell’auto su cui sono stati fermati, ovvero il 22enne del trio di arrestati, dovrà rispondere anche del reato di guida in stato d’ebbrezza in quanto, una volta sottoposto all’etilometro da parte dei carabinieri di San Lazzaro, è risultato positivo. Il ragazzo, infatti, si era messo alla guida con un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito per legge.