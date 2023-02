Droga Bologna, apre una 'bottega dello spaccio' al parco: arrestato

Il materiale sequestrato dai carabinieri

Bologna, 23 febbraio 2023 – Aveva messo su una vera e propria ‘bottega della droga’ all’interno di un parco pubblico. Per questo motivo, un 49enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo attorno alle 19 di ieri, mercoledì 22 febbraio, durante un servizio di controllo del territorio che i militari dell’Arma stavano effettuando all’interno del giardino Stefano Casagrande, in via Calori (zona Porta Lame), un’area che di recente era stata segnalata per la presenza di spacciatori.



Durante il controllo del parco, i carabinieri hanno identificato il 49enne che si trovava accanto all’intercapedine di un muro in cui aveva sistemato due panetti di hashish e altri frammenti della stessa sostanza, del peso complessivo di oltre 350 grammi, nonché del materiale attinente al confezionamento della droga (pellicola trasparente, un paio di forbici e un coltello), verosimilmente destinata alla vendita al dettaglio.



Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 49enne tunisino, che aveva vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, è stato portato in carcere in attesa del processo con rito direttissimo.