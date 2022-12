Lotta a droga, microcriminalità e violenza di genere: il 2022 della questura di Bologna

Il questore Isabella Fusiello illustra le attività del 2022

Bologna, 30 dicembre 2022 - Lotta serrata allo spaccio e alla microcriminalità, misure di prevenzione per contrastare la violenza di genere, accompagnamenti alla frontiera di stranieri che hanno infranto la legge. E poi maxi lavoro agli uffici Passaporti e Immigrazione.

È un bilancio carico di lavoro quello della Questura, per l’anno 2022: lo spiega il questore Isabella Fusiello, assieme ai dirigenti della polizia amministrativa Vincenzo Frontera, dell’Anticrimine Laura Bernardi, del Commissariato Due torri-San Francesco Paolo Pellegatti e alla vicedirigente dell’ufficio immigrazione Cristina Fava.

L’ufficio Passaporti

Qualche numero: 33mila i passaporti emessi dalla sola Questura (altri 25.000 circa se si comprendono anche i commissariati) e 15.000 permessi di soggiorno emessi negli ultimi tre mesi, grazie anche agli open day e alle aperture straordinarie dei due Uffici.

La squadra investigativa

Per quanto riguarda la squadra investigativa, 42 locali sono stati chiusi per avere violato la legge (per esempio sforando l’orario di chiusura o vendendo alcol ai minori), 188 le sanzioni elevate per un totale di 55.000 euro.

Lotta alla violenza di genere

Per quanto riguarda la violenza di genere, sono stati emessi dal questore 31 ammonimenti a seguito di atti persecutori e 59 per violenza domestica, il 70% in più rispetto al 2021. Sei le misure di sorveglianza speciale per recidivi.