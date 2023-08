Droga al Pilastro di Bologna, la sentenza: "Spaccio gestito dai clan"

Bologna, 7 agosto 2023 – “Quello che avviene al Pilastro è paragonabile a un mercato a concorrenza perfetta: è facile entrare nel mercato perché le condizioni lo favoriscono e non vi sono neppure particolari conflitti, almeno nel momento in cui si svolge l’indagine, tra i soggetti che spacciano". Il gup Sandro Pecorella, nelle oltre 400 pagine di motivazioni della sentenza che ha portato a 21 condanne (per un totale di oltre 83 anni di condanne agli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, ndr ) per spaccio di hashish e cocaina, parte con un ritratto di quello che è e di come funziona il mercato della droga al Pilastro.

L'indagine è stata condotta dalla squadra mobile

A dare il via alle indagini – svolte con l’ausilio di intercettazioni ambientali, telefoniche e attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza – fu l’omicidio di Nicola Rinaldi, il giovane di 28 anni ucciso dal vicino di casa, Luciano Listrani, nell’agosto del 2019 in via Frati. Un gesto legato a debiti di spaccio, cui seguì l’inchiesta della Squadra mobile coordinata dai pm Roberto Ceroni (Dda) e Marco Imperato. Secondo il giudice si tratta di un "quartiere in cui molteplici soggetti, spesso uniti da vincoli familiari, svolgono attività di spaccio in modo capillare e diffuso inducendo i residenti a sopportare una situazione di degrado e di illegalità diffusa".

Nella sentenza del maggio scorso, il clan maggiormente colpito è stato proprio quello dei Rinaldi dato che alcuni imputati dovevano rispondere di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. Il giudice spiega come le indagini abbiano portato alla luce "la caratterizzazione familiare dell’attività illecita e il dato di assoluta continuità rispetto a quella che era stata sino a poco prima posta in essere dal giovane deceduto (Nicola Rinaldi, ndr )" nonché lo svolgersi "ad opera di molti dei suoi componenti sotto l’egida e la direzione della prominente figura di Karmi Salah Eddine".

Quest’ultimo, condannato a 14 anni e 7 mesi, "è l’organizzatore attivo" al momento dell’indagine, colui che "gestiva in prima persona tutte le fasi dell’attività di narcotraffico". Ruoli apicali all’interno dell’associazione sono svolti anche da Anna Maria Arena (condannata a 8 anni e dieci mesi) e la figlia, Elisa Rinaldi, sorella di Nicola, (per lei la pena è 4 anni e 8 mesi) perché entrambe "sono partecipi del sodalizio fornendo un costante contribuito causale alla sua vita, al suo sviluppo e alla sua preservazione". Mamma e figlia si "occupavano in prima persona dell’effettuazione di consegne" e partecipavano "in maniera sistematica all’attività di riscossione dei crediti" derivanti dal narcotraffico.

Sono parte dell’associazione anche Mustafaj Oert, compagno di Elisa, in carcere al momento delle indagini ma "la sua figura è rilevante e di significativo apporto ai fini dello sviluppo delle attività dell’associazione sia per esigenze di carattere ritorsivo-intimidatorio, quanto analitiche indicazioni e direttive impartite ai sodali del gruppo", e suo figlio Monir Samia, condannato a sette anni e dieci mesi. Quest’ultimo e il minorenne Faouzi Yassin Labidi detto ‘Yaya’ (fu proprio lui, membro del clan dei Labidi, a rispondere al citofono dopo la famosa scampanellata del leader leghista Matteo Salvini con la domanda ”Scusi, lei spaccia?“ durante le regionali del 2020, ndr ) si dedicavano in prima persona "alla rivendita dell’hashish e della cocaina all’interno del quartiere" secondo le indicazioni fornite dal Karmi e "avvalendosi della costante collaborazione di una serie di giovanissimi soggetti".

Nelle motivazioni si parla anche delle posizioni degli altri imputati, considerati figure minori sia del clan dei Rinaldi che di quello dei Labidi, dediti all’attività di spaccio senza però la contestazione dell’associazione a delinquere.