Bologna: nascondono in casa 15 chili di droga, arrestati due uomini

San Pietro in Casale (Bologna), 23 giugno 2023 - Nascondevano in casa 15 chili di droga e quasi seimila euro in contanti. Per questo due uomini, un ventunenne e un trentenne, entrambi marocchini, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo di San Giovanni in Persiceto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio del 21 giugno, durante un servizio di controllo della circolazione stradale in San Pietro in Casale. Alla vista dei carabinieri, i due uomini che si trovavano a bordo di una Fiat 500, il ventunenne alla guida e il trentenne seduto a fianco, si sono agitati attirando l’attenzione dei militari dell'Arma che li hanno fermati per un controllo. I carabinieri hanno così deciso di approfondire il controllo andando a casa dei due a Bentivoglio.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato una scatola di cartone contenente quindici panetti di hashish del peso complessivo di circa quindici chili, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente e 5.865 euro in contanti.

Il trentenne, inoltre, era già stato in passato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti. I due sono stati quindi arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati portati in carcere.