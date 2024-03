Droga venduta negli snack di merendine: due arresti a Bologna

Bologna, 7 marzo 2024 - Si intensificano i controlli della polizia nella zona del cantiere della Garisenda. Sotto le Due Torri, con i lavori che nei mesi scorsi hanno portato alla chiusura al traffico dell’ultima parte di via San Vitale, si è creata una nuova area di spaccio.

Droga a Bologna: arrestati due fratelli che spacciavano vicino alla Garisenda

L’attività della polizia si è rafforzata a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei commercianti che gestiscono attività tra via Zamboni e Strada Maggiore. Segnalazioni che hanno trovato riscontro con l’arresto di due fratelli albanesi di 31 e 29 anni, il primo dei quali è irregolare sul territorio. Nello specifico, il trentunenne si stava muovendo in bici nei pressi del cantiere, per poi prendere Strada Maggiore e raggiungere un appartamento in zona Murri.

Gli agenti lo hanno seguito e bloccato una volta uscito dall’edificio, dove era rimasto per circa una decina di minuti: con sé aveva 11 dosi di cocaina e circa 300 euro in contanti. I poliziotti hanno poi controllato anche il giovane dalla cui casa era appena uscito il 31enne: ha confermato di essere un consumatore abituale e che, in più di un’occasione, si era rifornito dal pusher in bici.

Dal controllo dei tre telefoni cellulari di proprietà dello spacciatore, gli agenti sono risaliti alla sua abitazione, in zona Saragozza, dove viveva insieme al fratello più piccolo. In casa sono stati trovati 9 chili di hashish divisi in 170 panetti da 50 grammi l’uno. La particolarità è che la droga veniva venduta come uno snack, nascosta all’interno delle confezioni di Mars, Twix e Kit Kat.

In casa, oltre a bilancini di precisione e macchine per il sottovuoto, sono state trovate anche altre 190 dosi di cocaina e 6mila euro in contanti nascosti in vecchie scatole di telefoni cellulari. Gli agenti hanno inoltre sequestrato la bici elettrica del valore di circa duemila euro con cui lo spacciatore effettuava le consegne, mentre i due fratelli (entrambi incensurati) sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso. Al momento si trovano nel carcere della Dozza in attesa dell’udienza di convalida.