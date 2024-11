Trovato con oltre 50 grammi di droga, spacciatore finisce in manette

Bologna, 14 novembre 2024 - Si aggirava nel parcheggio del centro commerciale San Ruffillo con addosso oltre 10 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish. Per questo motivo un uomo, sottoposto a un controllo dalla polizia, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il tutto è accaduto l'altro giorno quando i poliziotti, impegnati nei controlli sul territorio, transitando in via Ponchielli, hanno notato un uomo che con fare sospetto si aggirava nel parcheggio del centro commerciale. Gli agenti lo hanno controllato e oltre a scoprire che il pusher era sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno, anche se era gravato dalla misura cautelale dell’obbligo di dimora nel comune di Bologna per atti persecutori, aveva con sé anche della droga.

I poliziotti, infatti, lo hanno trovato in possesso di 11,33 grammi di cocaina, divisi in 17 involucri e un panetto di hashish da 40 grammi, oltre a 345 euro in contanti. L'uomo, di origine albanese, è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Da maggiori accertamenti è emerso che il ragazzo fosse gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio (furti e rapine) e inerenti all’immigrazione. A settembre di due anni fa, inoltre, l'uomo era stato arrestato e condannato a un anno di carcere e a una multa di 800 euro per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.