Oltre un chilo di droga in casa, arrestato per spaccio in centro a Bologna

Bologna, 2 settembre 2025 – In casa aveva oltre un chilo di droga e tutto l’armamentario per confezionare le dosi e spacciarle. Così è finito in manette un uomo di 31 anni di Bologna, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine: i carabinieri del nucleo operativo Bologna Centro lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio in casa propria, nel quartiere Santo Stefano, con un intervento mirato.

Identificato e intercettato dai militari dell’Arma mentre stava uscendo di casa, il controllo è stato esteso all’appartamento alla ricerca di droga ed eventuali oggetti utilizzati per la vendita.

Le ipotesi dei carabinieri sono andate oltre le aspettative: l’uomo è stato trovato in possesso di oltre un chilo di sostanze stupefacenti tra hashish (oltre 873 grammi) e marijuana (171 grammi), di 4.810 euro in contanti e del materiale adatto al confezionamento e alla pesatura della droga, con ogni probabilità destinata alle piazze di Bologna. L’uomo è così finito in manette e sarà processato per direttissima.