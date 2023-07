Bologna, nasconde un chilo di droga in casa: arrestato

Bologna, 25 luglio 2023 – Marijuana, semi di oppio e funghi allucinogeni. E ancora: eroina, una pillola di metanfetamina, hashish e una sostanza biancastra da taglio. Il tutto del peso complessivo di circa un chilo. È la lista degli stupefacenti che i carabinieri della stazione Bologna Mazzini hanno trovato al Pilastro nell’abitazione di un 43enne italiano arrestato con l’accusa di spaccio.

L’arresto è stato eseguito la mattina di sabato 22 luglio, a seguito di una perquisizione eseguita nei confronti di un 33enne italiano, residente in provincia di Venezia ma domiciliato nell’abitazione del fratello maggiore, il 43enne appunto.

All’atto della perquisizione, in casa era presente solo quest’ultimo, che ha informato i carabinieri dell’assenza del fratello minore, via per lavoro da circa un mese. All’interno della casa, tuttavia, i militari hanno trovato due bilancini di precisione e l’elenco degli stupefacenti.

Addosso, il 43enne aveva anche un fungo allucinogeno e 350 grammi di marijuana. Tutto quanto recuperato è stato sequestrato. Su disposizione della Procura di Bologna, il 43enne è stato portato in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.