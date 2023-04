Droga a Bologna, il prefetto: "Centri commerciali nuove piazze di spaccio"

Bologna, 7 gennaio 2023 – Un 2022 dal bilancio positivo e un 2023 che vede la lotta allo spaccio in città ancora tra le priorità. Con in campo obiettivi e strumenti nuovi, per essere ancora più efficaci nella prevenzione e nel contrasto. Ad anticiparlo è il prefetto Attilio Visconti, che alla luce del reportage sullo spaccio in piazza Verdi e la riflessione del procuratore capo Giuseppe Amato pubblicati sul Carlino di ieri, sottolinea comunque la propria soddisfazione "per l’attività delle forze dell’ordine, che hanno attuato alla perfezione le disposizioni da me impartite durante i vari tavoli del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso dell’anno passato".

Le centrali dello spaccio a Bologna

Prefetto, quali disposizioni?

"Ho richiesto una presenza massiccia di forze dell’ordine nelle zone di spaccio, non solo nelle solite note del centro storico come piazza Verdi e via Zamboni, ma prevedendo anche l’apertura alle zone periferiche, per esempio la Bolognina, il Pilastro. Aree in cui questi fenomeni sono sotto gli occhi di tutti, quotidianamente. Senza dimenticare però che finché persiste la domanda, lo spacciatore di turno troverà sempre il modo di procurarsi un’offerta adeguata. Eliminare del tutto il problema dello spaccio è una speranza che, di questi tempi, può coltivare solo chi non è del settore".

Cosa si può fare, allora?

"Le amministrazioni locali dell’area metropolitana stanno da tempo portando avanti progetti importanti e a lungo termine nelle scuole e nelle università, per mettere in guardia i giovani dai rischi, dalle conseguenze nefaste e, soprattutto per quanto riguarda i minori, dal rischio di finire inseriti e sfruttati nei meccanismi dello spaccio. Il problema, infatti, è culturale".

Ci sono molti spacciatori minorenni, in città?

"No, ma il rischio esiste. I giovani che fanno uso di droghe spesso non hanno un lavoro e quindi soldi per pagarle, così finiscono per spacciare a propria volta, per ottenere in cambio la sostanza. Le attività che siamo portando avanti con forze dell’ordine e istituzioni sono uno sforzo che si allinea a quello di controllo del territorio".

La Procura si concentra nello smantellare le associazioni criminali, lei coordina le forze di polizia più a contatto diretto con il pusher ’di strada’. Qual è il vostro bilancio?

"I risultati ottenuti nel 2022 ci soddisfano, anche i comitati dei quartieri storicamente più colpiti sembrano soddisfatti. Anche se come dicevo è assurdo pensare di azzerare lo spaccio, la situazione è migliorata. Concordo con quanto detto dal procuratore Amato, è fondamentale concentrarsi sui flussi di droga che riforniscono gli spacciatori, ma noi abbiamo meno la percezione di questo tipo di attività, agendo appunto sulla strada. Una lotta che continuerà nel 2023. Contiamo molto sull’implementazione dei sistemi di videosorveglianza in città. È inaccettabile che in punti come piazza Verdi si spacci sotto gli occhi di tutti, che basti un cenno di saluto per trovare chi vende sostanza illecita. Con un buon sistema di telecamere, messo a punto come si deve, potremo individuare le persone coinvolte e per lo meno multarle. Questa è la traccia del nuovo anno: il tema della droga resterà sempre sul tavolo del Comitato per l’ordine pubblico".

Avete individuato nuovi punti ’caldi’?

"Stiamo seguendo l’evoluzione di altri quartieri oltre a quelli già citati. Poi, stiamo affrontando il tema dello spaccio nei centri commerciali, un punto di ritrovo sempre più gettonato soprattutto tra i giovanissimi. Dobbiamo tutelarli".

Qualche centro in particolare?

"Teniamo d’occhio un po’ tutti quelli più grandi, in particolare il Gran Reno a Casalecchio, il Meraville al Pilastro, il Centro Lame al Navile… Sono tutti luoghi di aggregazione che potrebbero diventare focolai di spaccio. Noi dobbiamo prevenire".

E le telecamere come saranno utilizzate?

"Con il doppio ruolo di strumento di prevenzione e di repressione: la loro presenza è utile sia alle forze polizia nei loro monitoraggi sul campo sia alla magistratura, per le sue indagini. Il progetto del Comune di rafforzare il sistema di videosorveglianza ci interessa molto e l’installazione di nuovi impianti in piazza Verdi e nel centro di Bologna, attuabile già nel prossimo futuro, sarà un beneficio per la sicurezza di tutti. Più questi strumenti saranno performanti, più il controllo del territorio sarà efficace".

Potrebbe esserci per esempio un agente incaricato di visionare periodicamente le immagini e ‘intercettare’ così gli scambi sospetti?

"Potrebbe essere un’idea, anche se non spetta a me decidere gli incarichi specifici dei membri delle forze dell’ordine".