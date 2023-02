Droga a Bologna, vendeva hashish a due studenti minorenni in Montagnola: pusher arrestato

Droga: ancora spaccio in Montagnola a Bologna

Bologna, 13 febbraio 2022 - È stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva un involucro contente hashish a due ragazzi minorenni. Per questo motivo i militari dell'Arma hanno arrestato un trentanovenne tunisino e denunciato a piede libero i due minorenni alla Procura della Repubblica, al tribunale per i minorenni.

È quanto accaduto alcuni giorni fa in Montagnola quando un carabiniere in borghese è stato avvicinato dai due ragazzi, entrambi diciassettenni di nazionalità tunisina, che gli hanno offerto della droga. Il militare non si è qualificato e ha ignorato l'offerta, seguendo però i due giovani. I due diciassettenni sono stati notati mentre avvicinavano uno spacciatore, il tunisino di 39 anni, sulla scalinata del Pincio, da cui si sono fatti dare un involucro contenente diciannove grammi di hashish.

Il carabiniere ha allora allertato immediatamente una pattuglia, che gravitava nella zona della Montagnola, chiedendo il loro intervento. I due minorenni sono stati fermati e oltre all'involucro con i diciannove grammi di hashish avevano altri quattro grammi di droga e circa 35 euro, frutto dell'attività di spaccio.

Il pusher trentanovenne, nullafacente, senza fissa dimora, pregiudicato, che ha ceduto l'hashish ai due minorenni è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato arrestato e portato in carcere. I due minorenni, studenti e con precedenti, sono stati deferiti in stato di libertà al tribunale dei minorenni per lo stesso reato.