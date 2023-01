Droga e spaccio al Pilastro di Bologna: in 35 alla sbarra, molti puntano allo sconto di pena

L’indagine, diretta dalla Dda, è stata portata a termine dalla Squadra Mobile

Bologna, 13 gennaio 2023 – I “pilastrini” si avviano all’abbreviato. Dopo il maxi blitz antidroga del maggio scorso, i "clan" della droga al Pilastro, che vede in testa la famiglia Rinaldi, da un lato (con gli avvocati Roberto D’Errico e Giovanni Voltarella), e da quella dei Labidi, dall’altro (avvocato Bruno Salernitano), hanno avuto il nulla osta dal giudice Sandro Pecorella per l’accesso al rito premiale prescelto, nella seconda puntata dell’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere della Dozza, ieri mattina.

In totale, gli imputati sono 35: tutti finiti nel mirino della Dda, con i pm Roberto Ceroni e Marco Imperato, nell’indagine della Squadra mobile che culminò con l’esecuzione di ben venti misure cautelari, il 26 maggio scorso. Le accuse di cui devono rispondere, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio; in un caso emerge anche una resistenza a pubblico ufficiale.

L’inchiesta , ormai nota, è quella scaturita a seguito dell’omicidio di Nicola Rinaldi, il giovane di 28 anni che fu ucciso dal vicino di casa Luciano Listrani in via Frati, ad agosto 2019. Le indagini per quel delitto portarono alla luce il movente legato a questioni di droga e da lì si avviò questo filone. Nel mirino di polizia e Procura, la famiglia allargata di Nicola Rinaldi – madre, sorelle, nipoti e cognati –, che per gli inquirenti gestivano ingenti quantità di hashish e cocaina. Uno dei cognati di Nicola Rinaldi è per ora il solo imputato ad avere chiesto di affrontare il processo con rito ordinario.

I Labidi sono invece i protagonisti del famoso siparietto della citofonata seguita dalla provocatoria domanda "Scusi, lei spaccia?" con protagonista il leader della Lega Matteo Salvini, quando venne in città in occasione della campagna per le elezioni regionali del 2020.

La discussione è attesa per marzo, mentre è probabile che venga accolta la istanza di patteggiamento già presentata dall’avvocato Matteo Sanzani, d’accordo con i pm, per la posizione di un proprio assistito. La richiesta è di una condanna a nove mesi che, in continuazione con una precedente condanna definitiva a un anno e mezzo, sempre per droga, porterebbe il totale da scontare a due anni e tre mesi.

f. o.