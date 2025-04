Droga a Bologna, trovato con oltre 200 grammi di hashish: arrestato a 23 anni

Bologna, 14 aprile 2025 - È stato notato mentre scambiava qualcosa di sospetto con un'altra persona e quando è stato avvicinato dagli agenti della polizia locale ha tentato di aggredire gli operatori, per sfuggire al controllo. È quanto accaduto venerdì scorso in piazza dell'Unità, quando gli agenti hanno notato un fitto conciliabolo tra due persone, conclusosi con uno scambio sospetto.

Per questo gli operatori del reparto territoriale Navile della polizia locale si sono avvicinati, ma uno dei due uomini ha tentato di aggredirli, tanto da richiedere l'intervento di un’altra pattuglia di sicurezza urbana. Solo a quel punto è stato possibile procedere al controllo e dalla perquisizione è emerso che il soggetto si trovava in possesso di hashish per un totale di 244 grammi, di 580 euro in contanti e un cellulare nel quale erano contenute immagini di hashish e vari messaggi.

Gli agenti hanno così perquisito casa dell'uomo, un ventitreenne, con l'ausilio dell'unità cinofila. All'interno dell'appartamento è stato ritrovato materiale di confezionamento e un bilancino. Il ventitreenne, gravato da numerosi precedenti specifici, è stato arrestato.

Sottoposto a processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato, la droga e tutti gli altri oggetti (bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, i 580 euro e il cellulare) sono stati sequestrati. Al ragazzo è stato quindi imposto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.