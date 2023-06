Droga, ventidue giovani denunciati per spaccio

Giovani, giovanissimi studenti che, al suono dell’ultimo campanella, a Molinella, mettevano in piedi, per le vie e i parchi del paese, un mercato di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. I carabinieri della locale Compagnia coordinata dal capitano Otello Scolastico, grazie ad un’indagine durata quasi un anno, sono riusciti a risalire ai vertici di questo ‘smercio’ e a chiudere il caso con la denuncia di ben ventidue adolescenti della zona.

Proprio nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Molinella hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari ai 22 giovani identificati, di età compresa tra i 17 e i 27 anni. Dieci di questi erano, infatti, ancora minorenni all’epoca dei fatti: sono tutti indagati per cessione di sostanze stupefacenti.

L’attività nasce da un’indagine dei carabinieri del 2022, finalizzata ad arginare il consumo di droga tra i giovani di Molinella. L’input investigativo è partito dai genitori di un ragazzino i quali si erano rivolti ai militari di via Podgora perché temevano che il figlio facesse uso di tali sostanze. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, i carabinieri hanno, dunque, iniziato ad osservare e studiare i movimenti di alcuni giovani della zona.

A quel punto, in pochi mesi, agli occhi delle forze dell’ordine si è spalancata una realtà fatta, a Molinella, di numerosi studenti dediti all’acquisto di hashish e marijuana e in alcuni casi alla vendita di queste sostanze ad altri coetanei al fine di racimolare qualche spicciolo per poter a loro volta permettersene il consumo. Il tutto avveniva all’interno di un contesto sociale deviato in cui erano frequenti anche atti di bullismo, risse e altri episodi violenti che non sono passati inosservati agli occhi dei carabinieri.

I pedinamenti, integrati dalle testimonianze dei ragazzi coinvolti nella vicenda e dal contenuto delle chat di Whatsapp acquisiti dai carabinieri, hanno portato all’identificazione di ventidue ragazzi, tutti accusati di spaccio, con l’aggravante della cessione a minorenni nei pressi degli istituti scolastici. Circa un centinaio di giovanissimi saranno segnalati alla Prefettura come assuntori. Nella circostanza si rammenta altresì come, parallelamente all’attività di repressione, l’arma dei carabinieri sia da sempre impegnata all’interno degli istituti scolastici per la diffusione della cd. "cultura della legalità" e la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, che solo nel comune di Molinella, nell’ultimo anno scolastico, ha interessato oltre duemila studenti.

Zoe Pederzini