Droga in zona universitaria, arrestato davanti alla Facoltà di Economia con il ‘fumo’

Bologna, 24 ottobre 2023 – I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 23enne maliano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito in piazza Scaravilli, durante i consueti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della movida bolognese.

Il 'fumo' è stato trovato nelle tasche del 23enne durante i controlli in zona universitaria

Alla vista del 23enne che stava cedendo un involucro sospetto a un giovane che si trovava nei pressi dell’ingresso della Facoltà di Economia, i carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato. L’acquirente, 30enne italiano, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, per aver acquistato un frammento di hashish al prezzo di 20 euro. Perquisito dai militari dell’Arma il 23enne è stato trovato in possesso di altri 4,5 grammi della stessa sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane maliano è stato rimesso in libertà.

