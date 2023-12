Droni e radio per proteggere il territorio

Nuove strumentazioni per la Polizia Locale e Protezione Civile a San Lazzaro grazie alla vittoria di un bando della Regione per l’acquisto di dotazioni da usare in caso di calamità naturali, ma anche per il controllo quotidiano del territorio comunale in tante situazioni diverse. La Locale e la Protezione Civile potranno fare affidamento su nuova strumentazione all’avanguardia grazie a un finanziamento e contributo dell’85-90% - per un importo complessivo di 14.897 euro finalizzato all’acquisto di un drone per il controllo del territorio, con particolare attenzione delle aree a rischio indicate nel piano di protezione civile (alluvionate, ponti, frane ecc), utilizzato dalle Protezione Civile e Polizia Locale, dieci apparati radio portatili di ultima generazione, con potenza superiore in sostituzione e implementazione di quelle danneggiate durante gli interventi di maggio 2023. Apparati che consentiranno i collegamenti anche in zone impervie.A questo si aggiunge, compreso nel finanziamento, la consulenza con un esperto per aggiornamento del piano di protezione civile con le zone alluvionate a maggio 2023.

"La strumentazione non sarà utilizzata solo in caso di calamità naturali – sottolinea la prima cittadina Isabella Conti –, ma anche per il controllo del territorio. Avere personale preparato e dotazioni al passo con i tempi ci consente di intervenire tempestivamemte e in modo efficiente in ogni circostanza". Così l’assessore alla Sicurezza Sara Bonafè: "Con l’importante lavoro svolto dalla protezione civile durante l’alluvione dobbiamo essere più che mai determinati che il personale e il piano di protezione civile siano pronti e sempre aggiornati per ogni evenienza: quanto accaduto ci ha dato dimostrazione di quanto competenza e investimenti siano strategici per prevenire e ridurre il più possibile danni e rischi. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale continuare a investire nelle dotazioni a disposizione del settore, con risorse proprie e intercettando finanziamenti degli enti sovraordinati".

Per il comandante della Polizia Locale Roberto Manara, infine, "in un’ottica di sicurezza integrata al servizio della comunità, la Polizia Locale deve essere sempre aggiornata. I nuovi apparati radio, così come il drone permetteranno comunicazioni e interventi molto rapidi, ma anche più sicurezza per gli operatori".

