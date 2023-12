Il magico valzer dei droni in Montagnola: show di luci e colori

Boologna, 20 dicembre 2023 – Uno show speciale, mozzafiato. Un regalo alla città di Illumia e Bologna Festival. È tutto pronto per il volo di 500 droni questa sera sopra il parco della Montagnola, in uno spazio normalmente poco valorizzato come piazza VIII Agosto.

Un'anteprima dello spettacolo con i droni in piazza VIII agosto (Foto Giacomo Maestri)

Lo show sarà un connubio fra la musica classica e le note pop di Cesare Cremonini. Il nuovo spettacoli di luci ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ è stato ideato da Maddalena Da Lisca e subito appoggiato dal presidente di Illumia Marco Bernardi, con il drone-show, realizzato in pochissimo tempo, che ha richiesto decisamente un bel dispiegamento di forze.

Realizzato dalla francese Dronisos – leader mondiale del settore e rappresentato in Italia da Artech del ’mister Forbes under 30’ Luca Toscano – la città vedrà una squadra di 22 addetti arrivare direttamente per l’occasione. Team cui andranno aggiunti altri circa trenta professionisti e operatori per preparare uno spettacolo che richiederà "un monumentale apparato di sicurezza" e la chiusura del parco della Montagnola, come avvenuto nelle due notti appena passate, intorno alle 2.

Lo spettacolo di luci durerà 12 minuti e verrà replicato alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.30 – l’accesso per il pubblico è libero, saranno poste transenne perché la gente non si riversi su via Irnerio. Dopo i video mapping su San Petronio e sulle Torri di Kenzo Tange e il Requiem diretto dal maestro Riccardo Muti lo scorso anno, Bologna Festival "azzarda ancora una volta le sperimentazioni su nuovi linguaggi e tecnologie e si cimenta nell’utilizzo di spazi inusuali per lo spettacolo: questa volta tocca al cielo", aveva aggiunto da Lisca, rivendicando la scelta di unire la musica pop di Cremonini a classici come lo Schiaccianoci di Ciajkovskij e Strauss, "sdoganando piazza VIII Agosto, cercando di trasformarla in un salotto".

“Speriamo questo regalo alla città diventi una tradizione – aveva puntualizzato Bernardi –: ci piace contribuire alla bellezza e lo spettacolo ha una vicinanza con quanto fa Illumia. Mi piace l’idea dell’alzare gli occhi al cielo: è un augurio alla città di alzare lo sguardo, mentre a volte, affannati nella vita di tutti i giorni, ci si accontenta della mediocrità". E a proposito di sguardi in alto, come quello verso la Garisenda, durante la serata sarà lanciata una raccolta fondi: oltre l’impegno per l’associazione ’La mongolfiera’, ha ricordato Bernardi, ci sarà anche quello per il salvataggio della torre malata.