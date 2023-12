Ducati all’Unipol Arena. Grande festa con Pecco: "Abbiamo ancora fame"

La nuvola rossa arriva all’Unipol Arena. Una festa in grande stile, con ospiti, musica e i cinque piloti che hanno fatto la storia di Ducati. Un clima di gioia, per celebrare la vittoria della Moto gp, con Francesco Pecco Bagnaia che "ci ha portati sul tetto del mondo".

"Dopo Barcellona ho vissuto un brutto momento, ma siamo rimasti costanti, ed è stata la chiave – spiega Pecco –. Ma ogni tanto è giusto cadere in basso, per tornare su. La seconda parte di campionato è stata una grande lezione. E poi è stato ancora più bello, perché ho vinto con il numero 1".

È tutto sold out al palazzetto, dove tifosi da tutta Italia e tanti bolognesi si sono riuniti per festeggiare: settemila persone circa, più mille ospiti, si sono iscritte al grande evento, che vede l’Unipol Arena tinto di rosso per l’occasione. "Vincere sempre è complicato e sapevamo che lo sarebbe stato anche ripeterci – confessa l’amministratore delegato Claudio Domenicali –. È difficile pensare di fare meglio, ma qualche pensierino lo abbiamo. Ducati ha un approccio ingegneristico, con grande attenzione alla matematica e alla fisica, senza mai dimenticare l’approccio umanistico, guidato dalla passione. E poi siamo la Motor Valley".

La serata sprigiona energia e vitalità, proprio come le moto dei piloti. Oltre a Pecco, ci sono Nicolò Bulega, campione della Supersport, Alvaro Bautista, il pilota che più ha vinto sulla sella Ducati, Jorge Martin, secondo classificato in Moto gp, e Marco Bezzecchi, terzo classificato. "Stiamo già lavorando per il futuro, e sarà una bella bega confermarsi – dice Domenicali –. Quando sono entrato in azienda, ero il quarto ingegnere. Un po’ alla volta, abbiamo fatto cose straordinarie, entrando in Moto gp, e ce la siamo giocata. E da bolognese è tanta roba. Un copione della perseveranza, bellissimo messaggio anche per il sistema: abbiamo molti ragazzi che escono dalle Università, quindi il nostro sistema formativo fatto con i licei e gli istituti tecnici funziona". Un pensiero anche alla Garisenda, su cui "siamo in conversazione con il sindaco – conclude l’ad –. Ci ha lanciato una proposta che stiamo valutando".

Mariateresa Mastromarino