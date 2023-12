Ducati, grande festa all’Unipol Arena di Bologna con i campioni

Bologna, 15 dicembre 2023 - Ducati porta la sua grande festa per celebrare la vittoria in Moto gp, la seconda consecutiva con Pecco Bagnaia sul primo gradino del podio, all’Unipol Arena. Tutto sold out al palazzetto, dove circa settemila persone si sono iscritte all’evento, per incontrare i cinque piloti che hanno segnato la storia di quest’anno: Bagnaia, Bautista, Bulega, Bezzecchi e Martin.

Ducati, grande festa all’Unipol Arena con i campioni: in settemila per celebrare la vittoria in Motogp

Prima di incontrare i tifosi, però, tempo di tirare le somme di un anno straordinario, che fa da scia a quello scorso.

“Vincere sempre è complicato e sapevamo che lo sarebbe stato anche ripeterci - spiega l’amministratore delegato Claudio Domenicali -. È difficile pensare a fare meglio l’anno prossimo, ma qualche pensierino lo abbiamo. Siamo la Motor Valley: la regione è baciata da questa passione per i motori e ci sono aziende come Ferrari, Lamborghini e Pagani”.

Tra queste, anche Ducati, che “ha approccio ingegneristico, grande attenzione alla matematica e alla fisica, senza mai dimenticare l’approccio umanistico, guidato dalla passione”, conclude Domenicali.

7 foto Circa in settemila per celebrare la vittoria in Motogp

Al suo fianco, Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse. “È una sensazione fantastica, perché i sacrifici che facciamo sono importanti - commenta Dall’Igna -. Dai piloti ai tecnici e anche i meccanici, che fanno le ore piccole per allenarsi e per preparare le moto. Raggiungere questi risultati serve per fare ancora di più, sapendo che dietro alla tecnica ci sono le persone e sono quelle che fanno la differenza. Abbiamo un gruppo di lavoro invidiabile, sia tecnico che umano”.

I campioni Ducati Uno dietro l’altro, i cinque piloti svelano la loro moto, che ha portato ciascuno di loro al successo. Quella di Pecco, per esempio, sarà riprodotta in 263 unità. “Quest’anno è stato più difficile - racconta Bagnaia -. Dopo Barcellona, ho vissuto un brutto momento, ma siamo rimasti costanti, e questa è stata la chiave. Ma ogni tanto è giusto cadere in basso, per tornare su. Questa seconda parte di campionato è stata una grande lezione. E poi ho vinto con il numero 1”.

Parole condivise dagli altri colleghi in pista, come Jorge Martin, che si è classificato secondo in Moto gp. “Misano è stato fantastico - spiega Martin -. Ho iniziato a riprendere un po’ di punti e ho pensato di poter lottare per questo campionato. E devo ringraziare Ducati per questa moto fantastica”. Moto che conterà 189 unità.

Sul palco anche Marco Bezzecchi, terzo classificato in Moto gp, che ha vissuto un infortunio. “Il mio obiettivo era stare fuori il meno possibile dalle gare - dice Bez -. Ho fatico un po’, ma c’ero, dando il massimo che potevo. L’India è stata una bella vittoria, ma dopo l’operazione vincere la Sprint è stato super. Per l’anno prossimo sono pronto: ho provato la moto nuova, ma ho voglia di stare anche un po’ a casa”.

Sono 72 le moto autografate che verranno prodotte. Poi è tempo di Alvaro Bautista, il campione che più ha vinto in Ducati. “Lo scorso anno è stato molto duro - dice Bautista -. Quando sei tu il numero uno, e tutti ti vogliono battere, è difficile mantenere quella pressione, ma ce l’abbiamo fatta. Nella stagione non tutto è sempre bello, ma abbiamo saputo gestire e risolvere le difficoltà come squadra, sereni e lucidi. Abbiamo imparato dai nostri sbagli”.

Tra i big, anche Nicolò Bulega, campione del Supersport. “Ho vinto 16 gare bellissime, ma la più bella rimane la prima in Australia. Quando ho tagliato il traguardo, ero molto contento per la Ducati”. Ora c’è spazio solo per la musica e la festa negli spazi dell’Unipol Arena.