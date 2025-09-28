La Ducati trionfa con Marquez, il museo di Borgo Panigale apre per far festa coi tifosi

Bologna, 28 settembre 2025 – Marc Márquez e la Ducati sono di nuovo campioni del mondo di MotoGp. La scuderia bolognese per il quarto anno di fila, il pilota spagnolo per la nona volta. Marquez ha trionfato per la prima volta in sella alla Ducati, con cinque gare d’anticipo e dopo sei anni di attesa, raggiungendo come numero di vittorie mondiali la leggenda Valentino Rossi.

Questo ha sancito il MotoGp del Giappone che si è svolto nella notte. Decisivo è stato il secondo posto alle spalle di Pecco Bagnaia, altro pilota Ducati. Ed è per questo che ancora una volta il Museo Ducati di Borgo Panigale ha deciso di fare festa coi tifosi, tenendo aperto nella giornata di oggi. L’entrata è gratuita.

“Con la vittoria di Marc Márquez, onoriamo una tradizione che continua: per il quarto anno consecutivo, un pilota Ducati è campione del mondo MotoGPTM – si legge sul profilo social del Museo -. Per condividere con voi questo momento, oggi il Museo Ducati sarà aperto gratuitamente dalle 9 alle 18. Troverete uno sfondo dedicato per lasciare un messaggio e scattare una foto ricordo, e per un periodo limitato potrete ammirare una replica del Desmosedici GP25. Vi aspettiamo a Borgo Panigale!”

Il 2025 è stata un'annata dominata e condotta dall'inizio alla fine: 11 vittorie in gara lunga, 15 podi, 14 successi in Sprint Race e dieci doppiette gara lunga-Sprint Race. Numeri di una leadership mai messa in discussione da Bagnaia, Alex Marquez (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi (Aprilia), che a turno hanno provato a impensierire l'imbattibile Marc.