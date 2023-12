Due affreschi dei Carracci tornano ’a casa’

La passione da collezionista del bolognese Michelangelo Poletti riporta ’a casa’ due opere dei Carracci. Si tratta dell’acquisto di due pregevoli affreschi, uno di Annibale Carracci, ’Morte di Didone’ (cm.121 × 124) e l’altro, ’Alessandro e Taide incendiano Persepoli’ (cm.126× 134,5) del cugino Ludovico, realizzati nel 1592 per Palazzo Zambeccari e da qui strappati verso la fine Ottocento.

Purtroppo, gli enti pubblici e le fondazioni bancarie hanno perso una grande occasione: quella di acquistare, vista la prelazione loro consentita dalla legge, gli affreschi dei due artisti bolognesi tra i più importanti della storia artistica cittadina. Grazie alla disponibilità del collezionista Poletti queste opere, però, resteranno per un periodo visibili a tutti attraverso esposizioni o mostre.

Poletti, con questo acquisto lei ha assicurato un altro prestigioso segmento d’arte alla sua collezione, ma soprattutto ha fatto sì che queste opere restassero in città, dove sono nate…

"Ci tenevo molto. Le cose sono andate così: ho partecipato alla fine del 2022 all’asta pubblica della Casa d’Aste Pandolfini di Firenze, dove mi sono aggiudicato per 120.000 euro più i diritti d’asta i due affreschi strappati e riportati su tela dei Carracci. Per legge bisogna aspettare 60 giorni, tempo in cui le istituzioni hanno il diritto di prelazione sulle opere di importanza nazionale. Scaduto il periodo sono entrato in possesso delle opere".

E poi?

"Tutto si è svolto con grande attenzione e consapevolezza. Quando si acquistano opere di questo genere, nulla viene lasciato al caso. In particolare gli spostamenti dei beni devono essere tempestivamente segnalati".

E se un giorno li volesse rivendere?

"Non penso, e spero che questo non avvenga. ma la vita è imprevedibile. Queste opere sono notificate perciò non possono essere portate all’estero e comunque prima, gli enti pubblici hanno la prelazione assoluta".

Come era lo stato di conservazione?

"Le due opere mostravano uno stato conservativo diversificato con problemi attribuibili alle operazioni di distacco dal supporto originale. Quindi sono state portate nel laboratorio di restauro Ottorino Nonfarmale diretto da Giovanni Giannelli, per essere messe a posto. Il lavoro di restauro è stato perfetto. Dopo la pulitura sono comparse le firme sulla tela sia di Annibale che di Ludovico: una cosa incredibile e rara!".

Quindi?

"La ’Morte di Didone’, realizzata come affresco per un sopra camino, poi ’strappato’ solo con il colore e non con l’intonaco e trasferito su tela, presentava uno stato conservativo mediocre; ’Alessandro e Taide’, poiché un recente restauro aveva posto rimedio ad alcune problematiche, era in uno stato migliore".

Lei è sempre molto disponibile nel prestare quadri alle mostre: farà così anche questa volta?

"Certo e ne sono ben lieto. Infatti con Massimo Medica, direttore dei Musei Civici d’Arte Antica, ci siamo incontrati per fissare a febbraio l’esposizione delle nuove opere alle Collezioni Comunali d’Arte a Palazzo d’Accursio, per dare ai visitatori la possibilità di approfondire la conoscenza di uno straordinario momento della vicenda pittorica cittadina".