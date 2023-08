Due agitazioni in un mese

C’è aria di sciopero dopo le nuove norme sui taxi contenuti nel Decreto Omnibus. Sotto le Torri – e non solo – fece rumore il maxi sciopero della scorsa primavera, il 21 marzo, quando tantissime auto bianche (oltre 300) scesero in piazza per protestare, la seconda volta in un mese. Polemiche seguirono l’invasione del Crescentone da parte dei taxi, con il consigliere comunale Mattia Santori (Pd) che definitì quel tappeto bianco in piazza "uno spettacolo indecente"