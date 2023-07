Due agosto, il nuovo manifesto "Filo rosso con le bombe ’92-’93"

"‘Bologna, 2 agosto 1980’: un ponte tra la strategia della tensione e le bombe del 1992-93": è il messaggio su cui richiama l’attenzione il manifesto che annuncia la commemorazione di quest’anno della strage alla stazione. Sono passati 43 anni dall’attentato che fece 85 morti e 200 feriti e quest’anno il tradizionale manifesto che riporta la data della strage e gli anni trascorsi da allora, la matrice fascista della bomba e ripropone come sempre l’immagine della lapide con i nomi delle vittime, si aggiorna ‘parlando’ del filo rosso con le bombe del 1992-1993. Qualche giorno fa, Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime della strage, commentando le iniziative parlamentari (soprattutto a marca Fdi) che – a suo dire – sarebbero motivate da tentativi di riaccendere i riflettori sulla teoria della Pista palestinese dietro la strage, lamentava "un polverone sul 2 agosto" dovuto al fatto che quel giorno "diremo una volta di più che i processi si fanno in Tribunale e non rispolverando cose trite e ritrite" che, ricordava, sono già state escluse e non aiutano la ricerca delle verità mancanti.

Ebbene, proprio dai processi (in particolare, dice Bolognesi, quello a carico dell’ex esponente di Avanguardia nazionale Paolo Bellini, condannato in primo grado all’ergastolo per concorso nella strage), "abbiamo raccolto elementi con sempre più evidenza sul collegamento tra il 1980 e la strategia della tensione con le stragi del ‘92-93", compiute dalla mafia. Dunque il 2 agosto ‘lega’ due stagioni drammatiche della storia d’Italia, ma anche perché tuttora "una serie di Procure stanno indagando e acquisendo informazioni su Bellini e altri personaggi", evidenzia ancora Bolognesi. Bellini è stato arrestato pochi giorni fa su ordinanza della Corte d’Assise d’appello di Bologna che ha messo l’accento sulla questione dei suoi rapporti con "alcune istituzioni", che presentano ancora punti oscuri. Ad esempio un riferimento ad un "giuramento" fatto da Bellini durante un dialogo con i propri familiari, in cui l’ex ‘Primula nera’ di Avanguardia nazionale afferma di essere "stato zitto per 40 anni" e parla di "fango" gettatogli addosso sempre per 40 anni da un "gruppo specializzato" a cui lui non si sarebbe potuto opporre "perché c’era di mezzo un giuramento".

Nessun riferimento preciso, dunque, ma un richiamo, al "giuramento", che i giudici ritengono "inquietante, dato il contesto nel quale Bellini si è sempre mosso". L’ex esponente di Avanguardia nazionale, ricorda infatti la Corte, nella sua carriera criminale ha "spaziato per svariati settori del diritto penale, dall’eversione nera alle cosche della ‘ndrangheta calabrese", ed è "una figura ambigua che ha alternato fasi di collaborazione ad altre di ricaduta nel crimine".

red. cro.