Due Agosto, l’ex giudice Zincani "Inaccettabili i dubbi sui Nar"

di Chiara Caravelli

"Che vengano sollevati dubbi sulla colpevolezza dei Nar, condannati con sentenze passate in giudicato, è inaccettabile". Non usa mezzi termini Vito Zincani, di origini abruzzesi ma bolognese d’adozione, uno dei giudici istruttori della prima inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980. Oggi è considerato tra i massimi esperti di terrorismo nero in Italia.

Marcello De Angelis sostiene l’innocenza dei Nar. Cosa ne pensa?

"Le sue dichiarazioni non offrono alcun serio argomento di riflessione su una vicenda estremamente complessa come quella delle indagini sulla strage. Se De Angelis portasse elementi di prova a sua conoscenza sarebbe ascoltato dagli inquirenti. La questione allora è diversa, perché una persona collocata in ruoli istituzionali, certamente non sprovveduta, si è avventurata su questo terreno?".

Ha provato a darsi una risposta?

"A giudicare dalle reazioni e dai risultati sin qui ottenuti, penso ci siano due motivi. Il primo attiene al metodo, che si sovrappone a quello sin qui usato dagli autori dei depistaggi, che consisteva nel lanciare ipotesi, opinioni, ricostruzioni, affermazioni, prive di qualunque sostegno probatorio, al solo scopo di confondere le acque, creare ad arte contrasti e polemiche che ripetute nel tempo raggiungano lo scopo di rendere indecifrabile la situazione".

L’altro motivo?

"L’ovvia polemica che le dichiarazioni di De Angelis hanno prodotto, sposta comunque l’attenzione su un tema ormai privo di importanza, allontanandola dagli approdi sconvolgenti che l’ultima sentenza della Corte d’Assise di Bologna ha raggiunto sulle responsabilità di persone il cui ruolo era stato sottovalutato".

Si riferisce al procuratore dell’epoca Ugo Sisti? Che ruolo ebbe?

"Basta leggere le pagine della sentenza per comprendere che, secondo i giudici, Sisti tenne “un comportamento di collaborazione con i vertici del Sismi, orientato a ostacolare la ricerca della verità“. Sisti, in prossimità della formalizzazione dell’istruttoria, che tra l’altro ritardò fino al termine massimo consentito (all’epoca il termine era di 40 giorni), si prodigò per ufficializzare la presenza dei servizi segreti nell’ambito delle indagini sulla strage del 2 agosto e, addirittura, conferì a essi nell’ottobre del 1980 una sorta di investitura a svolgere le indagini assolutamente extra ordinem e ciò fece quando ormai era stato trasferito a un altro incarico".

Secondo lei, quindi, c’è ancora da far luce sulle complicità nella strage del 2 agosto?

"Sì. I depistaggi non sono mai cessati anche se il tempo trascorso è tanto. In altri termini, delle condanne ai Nar ormai nessuno più ha interesse a discutere, si teme invece che la pervicacia con cui le vittime e l’intera società italiana – di sicura fede democratica, di destra o sinistra non fa alcuna differenza – chiedono di fare piena luce sul più grave fatto criminale della nostra storia recente, possa, appunto, scardinare definitivamente il muro di omertà che ancora avvolge chi volle la strage e per quali inconfessabili ragioni essa fu commessa".

Parlando di depistaggi invece. Che ruolo hanno avuto in più di trent’anni di processi volti a ricercare la verità sui responsabili dell’attentato in stazione? Hanno contribuito, secondo lei, a disorientare l’opinione pubblica?

"Per semplificare le posso dire che i depistaggi sono stati determinanti per impedire di risalire ai mandanti. Visti con gli occhi odierni, i diversi filoni di depistaggio hanno avuto un denominatore comune: separare nettamente gli esecutori dai mandanti e dal contesto, suggerendo falsi moventi, fantomatiche piste internazionali e molto altro. Se ancora oggi si discute è proprio per il successo che hanno avuto i meccanismi di depistaggio che sono stati capaci di disorientare l’opinione pubblica ben oltre quello che sarebbe stato lecito attendersi con la valanga di elementi che negli anni gli inquirenti, a cominciare da me, hanno potuto metter insieme".