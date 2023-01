Due alunne delle medie Galilei premiate dall’Aned per i loro temi nel concorso sulla solidarietà

"Caro Alex, ti voglio raccontare come sono organizzati il volontariato e la solidarietà a Casalecchio di Reno…". Comincia così il componimento di Giulia Galasso, alunna della 3ª A delle scuole medie Galilei di Casalecchio, che ha meritato una menzione speciale alla decima edizione del concorso letterario indetto dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Bologna con il titolo "Io, gli altri, noi: la solidarietà", riservato agli alunni delle terze medie della Città metropolitana di Bologna.

Nelle stesse medie Galilei un’altra menzione speciale è andata all’elaborato di Nina Ortega Ibarra della 3ª D. Entrambe sono state premiate giovedì in municipio a Bologna. Ieri pomeriggio Giulia Galasso ha letto il suo testo in consiglio comunale di Casalecchio dove, per il Giorno della Memoria, è intervenuta Maria Cutore, responsabile dei progetti scolastici dell’Aned di Bologna. "Era la prima volta che partecipavo ad un concorso letterario – rivela Giulia Galasso – ed ero convinta che altri della mia classe avrebbero fatto meglio di me". Fondamentale alla stesura del suo testo è stato il percorso approntato dall’insegnante di lettere Chiara Casoni. "Già prima di Natale – racconta quest’ultima – abbiamo messo a frutto diverse iniziative inerenti la solidarietà". Quali? "Importante – risponde l’alunna Giulia Galasso – è stato l’incontro con due veterani della solidarietà e del volontariato di Casalecchio: Milena Bellini, presidente dell’Emporio solidale, e Gianni Devani, ex docente del Salvemini e animatore dell’Associazione dei familiari delle Vittime del Salvemini". E dei deportati nei campi di sterminio, quanto conosceva Giulia Galasso? "Alle elementari – ricorda – avevo già letto ’Il Diario’ di Anna Frank. Ma è stato con le lezioni della professoressa Casoni che sono riuscita a scoprire le tristi storie dei deportati. In marzo la stessa insegnante ci accompagnerà in un viaggio studio al Campo di Fossoli, vicino a Carpi, utilizzato per la deportazione in Germania di ebrei ed oppositori politici".

Nicodemo Mele