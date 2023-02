Due arresti per spaccio di droga Nei guai pusher di 22 e 33 anni

Due arresti per droga, uno in piazza XX Settembre, l’altro in Bolognina. Nel primo caso a finire nei guai è stato un nigeriano di 22 anni, trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish. I carabinieri della stazione Indipendenza, intervenuti durante un normale servizio di controllo, hanno fermato il ventiduenne mercoledì pomeriggio mentre stava vendendo della droga a una coppia di giovani.

I militari dell’Arma hanno quindi controllato anche gli acquirenti, un ragazzo e una ragazza di circa vent’anni, trovando una parte di sostanza stupefacente addosso a uno dei due. Il nigeriano, già gravato da precedenti e senza fissa dimora nel nostro Paese, è stato trasferito in caserma in attesa di giudizio con rito direttissimo. L’altro arresto è invece avvenuto in Bolognina. Nei guai un italiano di 33 anni che lavora saltuariamente come aiuto cuoco in un ristorante del centro. I carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna Centro, insospettiti dal fatto che l’uomo avesse uno stile di vita non in linea con le sue disponibilità economiche, hanno deciso di controllarlo. Durante una perquisizione a casa, i militari hanno trovato 27 grammi di hashish e 70 di marijuana, suddivisi in piccole dosi.

Nell’abitazione sono stati trovati anche diversi strumenti finalizzati allo spaccio. L’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.

c. c.