Due artiste per interpretare il mondo

Una galleria per due artiste, anzi, per due pittrici. Entrambe straniere, ma di generazioni diverse, sono accomunate dal tentativo di interpretare il loro medium espressivo prediletto – la pittura, per l’appunto –- in maniera assai originale e raffinata. Fino al 29 aprile, alla galleria P420 (via Azzo Gardino 9), vanno in scena ‘Light spells enter’ e ‘On the Cutting Board’, due personali dedicate rispettivamente a Mairead O’hEocha e a Helene Appel. O’hEocha è una pittrice irlandese, classe ’62, che, nel suo curriculum, vanta un lungo trascorso in ambito accademico. In esposizione sette nature morte notturne nate durante il lockdown a Dublino che raffigurano perlopiù oggetti in vetro appoggiati al centro di un tavolo e immersi in un’atmosfera oscura. A questi oggetti viene affidato il compito di emanare una luce innaturale molto simile a quella dei computer, ovvero a quella degli schermi illuminati che durante le notti solitarie della pandemia hanno rappresentato l’unica nostra fonte di contatto con il resto del mondo. Così, l’artista – tramite un uso generoso del colore steso sulla tela con pennellate veloci - delinea una realtà distorta che coincide simbolicamente con quella che ha caratterizzato la nostra esistenza per un lungo periodo.

Invece, Helene Appel è una pittrice tedesca nata nel 1976. Nella sala della galleria a lei riservata trovano spazio dieci opere pittoriche che ritraggono soggettioggetti di uso comune, come per esempio una busta, un ortaggio, un asciugamano, un cumulo di spazzatura o un marciapiede: oggetti talmente banali che spesso diamo per scontati. Appel li ri-sottopone alla nostra attenzione – nel rispetto delle forme e delle dimensioni reali – per stimolarci ad attribuire loro un valore nuovo. Quindi, l’artista adatta le misure della tela e la tecnica impiegata in base alle proporzioni, alla forma e alle caratteristiche della materia di cui l’oggetto si compone. È il caso, per esempio, del dipinto che dà il titolo alla mostra: On the Cutting Board (Sul tagliere); l’opera raffigura su tela grezza un bulbo di finocchio tritato in scala reale, così da determinare la dimensione del dipinto, che a sua volta diventa la dimensione del tagliere. Ciò comporta la realizzazione di opere di straordinaria capacità mimetica che ritroviamo anche in un altro esemplare in esposizione dal titolo ‘Earth. Pebble Stones’: da lontano sembra una porzione di terra, in realtà, da vicino, si scopre essere soltanto il frutto di un disegno ad acquerello e acrilico su tela. Tutto questo per dimostrare che – secondo l’artista - la pittura non si limita a presentare la realtà, ma la crea.

Manuela Valentini