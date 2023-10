Due assistenti frigoristi per la manutenzione

A Zola Predosa si cercano due assistenti tecnici frigoristi. Le risorse saranno affiancate a personale esperto per le attività di manutenzione, riparazione e installazione di impianti di climatizzazione. Per questa mansione, è previsto anche l’utilizzo del furgone aziendale e piccoli attrezzi. Come segnalato nell’annuncio, è necessario essere in possesso della patente B ed essere, preferibilmente, automunitoa. È inoltre richiesta la disponibilità a trasferte in giornata ed è necessaria la conoscenza di base del pc. Gradita la conoscenza del mondo elettricoidraulico e il diploma di scuola superiore. Non è indispensabile una precedente esperienza nella mansione. Offerto un contratto a tempo determinato. CCNL: Metalmeccanico. Data presunta avvio rapporto di lavoro: immediata. Previsti buoni pasto. L’orario di lavoro è full time: dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00. Giorni di riposo: sabato e domenica. L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi.