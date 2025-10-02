Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaDue bandi del Gal per le ’infrastrutture ricreative’
2 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Due bandi del Gal per le ’infrastrutture ricreative’

Due bandi del Gal per le ’infrastrutture ricreative’

Fondi per enti locali, associazioni e imprese. Un milione a disposizione. .

Fondi per enti locali, associazioni e imprese. Un milione a disposizione. .

Fondi per enti locali, associazioni e imprese. Un milione a disposizione. .

Prosegue la programmazione del Gal Appennino bolognese: dopo la recente pubblicazione dei bandi per migliorare la viabilità rurale, sono stati attivati due nuovi bandi per contributi a fondo perduto a favore dei progetti di qualificazione del territorio dell’Appennino attraverso il sostegno di investimenti nelle infrastrutture di tipo ricreativo a servizio degli abitanti.

Il primo bando ha come beneficiari i Comuni, le Unioni di Comuni, la Città Metropolitana e gli Enti di gestione delle aree protette con un contributo a fondo perduto pari al 100% su una spesa massima ammissibile di 250.000 euro. Il secondo è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, micro e piccole imprese che gestiscono infrastrutture di proprietà pubblica. In questo caso il contributo a fondo perduto sarà pari all’80% su una spesa massima ammissibile di 250.000 euro.

Entrambi i bandi hanno come obiettivo il miglioramento dei servizi ricreativi attraverso investimenti funzionali alla qualificazione di immobili e infrastrutture pubbliche. Le spese potranno riguardare opere di sistemazione, ristrutturazione, adeguamento e miglioramento degli immobili e delle infrastrutture, così come delle aree esterne di stretta pertinenza. Saranno inoltre finanziabili anche acquisti di nuove attrezzature, dotazioni e arredi per l’allestimento delle infrastrutture.

La scadenza di entrambi i bandi è prevista per il 26 gennaio 2026 e la dotazione complessiva è di un milione.

"Questo bando è un altro tassello nella strategia complessiva per creare opportunità di investimento per i territori del nostro Appennino – dichiara il Presidente del Gal Daniele Ruscigno (nella foto) – puntando, questa volta, sulla possibilità di consolidare o creare servizi fondamentali per la coesione di una comunità. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalla struttura e dal Consiglio di amministrazione, che ringrazio, perché siamo a ben cinque bandi pubblicati in pochi mesi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata