Due bandi del Gal per le ’infrastrutture ricreative’

Prosegue la programmazione del Gal Appennino bolognese: dopo la recente pubblicazione dei bandi per migliorare la viabilità rurale, sono stati attivati due nuovi bandi per contributi a fondo perduto a favore dei progetti di qualificazione del territorio dell’Appennino attraverso il sostegno di investimenti nelle infrastrutture di tipo ricreativo a servizio degli abitanti.

Il primo bando ha come beneficiari i Comuni, le Unioni di Comuni, la Città Metropolitana e gli Enti di gestione delle aree protette con un contributo a fondo perduto pari al 100% su una spesa massima ammissibile di 250.000 euro. Il secondo è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, micro e piccole imprese che gestiscono infrastrutture di proprietà pubblica. In questo caso il contributo a fondo perduto sarà pari all’80% su una spesa massima ammissibile di 250.000 euro.

Entrambi i bandi hanno come obiettivo il miglioramento dei servizi ricreativi attraverso investimenti funzionali alla qualificazione di immobili e infrastrutture pubbliche. Le spese potranno riguardare opere di sistemazione, ristrutturazione, adeguamento e miglioramento degli immobili e delle infrastrutture, così come delle aree esterne di stretta pertinenza. Saranno inoltre finanziabili anche acquisti di nuove attrezzature, dotazioni e arredi per l’allestimento delle infrastrutture.

La scadenza di entrambi i bandi è prevista per il 26 gennaio 2026 e la dotazione complessiva è di un milione.

"Questo bando è un altro tassello nella strategia complessiva per creare opportunità di investimento per i territori del nostro Appennino – dichiara il Presidente del Gal Daniele Ruscigno (nella foto) – puntando, questa volta, sulla possibilità di consolidare o creare servizi fondamentali per la coesione di una comunità. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalla struttura e dal Consiglio di amministrazione, che ringrazio, perché siamo a ben cinque bandi pubblicati in pochi mesi".