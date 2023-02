Due bandi per la cultura dedicati a giovani talenti

Al via i bandi per i contributi alle attività culturali e per la promozione di talenti creativi. Quest’anno, in complessivo, il Comune di San Lazzaro di Savena ha messo a disposizione 21mila euro, dando particolare attenzione agli under 35: fondi che puntano a sostenere idee e iniziative di singoli o associazioni del territorio e dell’area Metropolitana. E’ possibile presentare domanda per entrambi i bandi fino al 13 marzo 2023. Per la ricerca di nuove attività culturali il bando non dà limiti alle forme espressive, e possono essere presentati progetti inerenti teatro, musica, danza, cinema, documentari, fotografia, arte, fumetti, arte di strada, laboratori, podcast e tutto quello che rientra nella creatività, e soprattutto idee per eventi fruibili al pubblico. I contributi sono riservati a soggetti privi di scopo di lucro: associazioni ed enti del terzo settore iscritti agli albi previsti dalle normative vigenti, enti ed altre istituzioni di carattere privato dotati di personalità giuridica, con sede nell’area metropolitana di Bologna. Particolare attenzione andrà posta alla co-progettazione, con lo scopo di realizzare un più stretto rapporto tra i soggetti proponenti e il territorio comunale nel quale verranno realizzati i progetti, e l’importo massimo del finanziamento per ciascun progetto sarà di 3.500 euro.

Il bando talenti creativi invece, quest’anno punta a promuovere soprattutto idee presentate da soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora compiuto il 35esimo anno di età, e l’importo massimo del finanziamento per ciascun progetto sarà di 1.500 euro lordi. "Riuscire a proporre bandi che incentivano l’arte e la cultura per noi è fondamentale - sottolinea il sindaco Isabella Conti - Sostenere giovani talenti o attività che propongono iniziative per il territorio arricchisce la comunità, senza contare la possibilità di rigenerare con bellezza e ingegno alcuni luoghi della nostra San Lazzaro".

"Come amministrazione anche quest’anno siamo riusciti a mettere in piedi dei bandi che puntano alla valorizzazione della cultura, dando particolare attenzione agli under 35 - spiega l’assessore alla Cultura Juri Guidi - Un modo per coinvolgere i giovani in iniziative dedicate alla comunità, promuovendo in maniera artistica il territorio attraverso proposte sempre originali".

z.p.