Due baristi necessari di fronte alla stazione

La ditta Cigar srl cerca due baristi o bariste per allestimento banco e vetrina, preparazione e somministrazione bevande calde, somministrazione bevande fredde e prodotti snack bar, uso registratore di cassa, riordino postazioni lavorative.

Richiesta buona inclinazione a lavorare con il pubblico. I requisiti richiesti sono la licenza media inferiore e una buona conoscenza della lingua italiana. Preferibile esperienza in bar e similari.

Il luogo di lavoro è di fronte alla stazione di Bologna, in piazza delle Medaglie d’oro 2/c. Il contratto è a tempo determinato, regolato dal contratto naizonale Pubblici esercizi - turismo. L’orario è part time giornaliero di 4 ore giornaliere, tra le 5 e le 23, 6 giorni su 7, con riposo a rotazione. Per candidarsi: dopo esserti registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app ’Lavoro per Te’, basta cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.