Due Bmw per la Croce Rossa. Donazione della Procura

Sono state donate, ieri, alla Croce Rossa di Bologna due autovetture Bmw 330, da parte della Procura della Repubblica - Direzione Antimafia. Mezzi provenienti dal loro autoparco, andranno a garantire quei servizi di trasporto urgente come i trasferimenti delle equipe sanitarie, trasporto organi ed emergenze per calamità. Un ulteriore esempio dell’ottimo rapporto che la Croce Rossa ha con le istituzioni e le forze dell’ordine che puntualmente quando possibile cedono i loro mezzi per il proseguimento dell’opera di servizio e soccorso alla popolazione.