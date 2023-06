Due bossoli per Antoci Trovati all’ingresso dell’hotel Lepore: "È stato un atto vile"

Due bossoli usati accanto all’ingresso dell’albergo in cui avrebbe dovuto soggiornare, qui in città, Giuseppe Antoci, l’ex presidente del parco dei Nebrodi, in Sicilia. A scoprirli, gli agenti della sua scorta, che da anni lo accompagnano passo passo, da quando cioè Antoci denunciò la mafia dei Nebrodi.

Ieri l’altro, l’ex presidente era arrivato in città dalla Sicilia per partecipare a ’Radici, Festival delle Memorie civili e ambientali’ di Marzabotto, località coinvolta nell’operazione Nebrodi. Operazione grazie alla quale gli inquirenti della Dda di Messina, dei carabinieri del Ros e della Finanza scoprirono come un pezzo di quella terra risultasse inserita nei fascicoli aziendali delle cosche mafiose che lucravano milioni di euro di fondi europei per l’agricoltura. Seguirono ben 101 arresti e il sequestro di 150 aziende agricole per mafia e il tutto culminò nel maxiprocesso Nebrodi che, lo scorso 31 ottobre, portò a condanne per più di sei secoli di carcere ai clan dei batanesi.

Al suo arrivo a Bologna, prima del convegno, Antoci si era recato in un hotel cittadino, ma i poliziotti del suo dispositivo di sicurezza hanno subito rinvenuto, vicino la porta d’ingresso, due bossoli arrugginiti, a salve, in una busta accanto alla vetrata d’ingresso della struttura. Subito sono scattate le misure di sicurezza e lo spostamento di Antoci in una foresteria dei carabinieri, dove ha potuto trascorrere la notte in sicurezza. L’ex presidente ha comunque preso parte all’evento di Marzabotto per cui era venuto in città. I bossoli sono stati sequestrati dalla polizia e presto verranno sottoposti ai rilievi del caso, i cui risultati verranno inviati alla Procura.

L’allerta attorno all’ex presidente è del resto massima: a dicembre scorso, i carabinieri avevano scoperto che da alcuni detenuti in regime di carcere duro era partito l’ordine di colpire ancora il presidente, dopo che già nel 2016 era stato vittima di un attentato mafioso cui era sfuggito solo grazie al tempestivo intervento della sua scorta, che mise in fuga gli attentatori dopo un violento scontro a fuoco.

Antoci è uno degli uomini più scortarti d’Italia: immediata è stata la solidarietà da politici e istituzioni per la grave minaccia alla sua vita. "Un atto vile che respingiamo con forza – così il sindaco Matteo Lepore –. Non resteremo in silenzio di fronte a qualsiasi intimidazione nel nostro territorio ai danni di chi combatte la mafia. Esprimo solidarietà e vicinanza a Giuseppe Antoci: la sua scelta di prendere comunque parte a ‘Radici - Festival delle memorie civili e ambientali’ è la risposta più forte che poteva esserci, quella di continuare il proprio impegno, non facendosi intimidire. Una scelta per la quale gli rivolgiamo un sentito ringraziamento e che onora Marzabotto, simbolo della Resistenza e delle tante resistenze che rappresentano la parte migliore del nostro Paese. Un ringraziamento anche alle ragazze e ai ragazzi di Libera per l’impegno civile di contrasto alle mafie, anche attraverso segnalazioni, denunce e inchieste giornalistiche".

"Sconcertati ed estremamente preoccupati" si definiscono poi da Cgil Bologna ed Emilia-Romagna, mentre dal Movimento 5stelle i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi esprimono "massima vicinanza: questi atti confermano l’importanza di proteggere e sostenere chi quotidianamente combatte contro la criminalità organizzata e ancor più le persone che hanno fatto di questo obiettivo la propria ragione di vita". Numerosissime e bipartisan poi le manifestazioni di solidarietà a livello nazionale.

f. o.