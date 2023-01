Bologna Portomaggiore, due bus in più per gli studenti senza treno

Due bus in più per gli studenti senza treno

Budrio (Bologna), 6 gennaio 2023 – I sindaci della Bassa e della limitrofa zona ferrarese si erano fatti sentire: l’interramento della linea ferroviaria Bologna - Portomaggiore non poteva e non doveva causare disagi ai pendolari e agli studenti. E dopo la polemica la Regione ha rimodulato il piano degli autobus. La decisione è stata comunicata in un incontro istituzionale tenutosi ieri. Un bus sostitutivo in più e l’estensione di una corsa per permettere agli studenti degli Istituti Giordano Bruno (Budrio) e Rita Levi Montalcini (Portomaggiore) di utilizzare al meglio la linea Bologna-Portomaggiore interessata, dall’11 dicembre scorso, dal cantiere per l’interramento della tratta nel capoluogo regionale.

Lavori che termineranno nel 2025 e che permetteranno di sopprimere definitivamente cinque passaggi a livello. E avanti con i lavori per la realizzazione, entro fine febbraio, del marciapiede alla stazione Roveri dove avviene lo scambio treno-bus e si presentano le maggiori criticità, per mettere in maggior sicurezza le persone soprattutto con ridotta mobilità e velocizzare il cambio del mezzo di trasporto. Sono queste in sintesi le novità comunicate al tavolo di monitoraggio voluto dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini, per verificare l’andamento dei lavori. "Questi primi correttivi raccolgono e cercano di risolvere le criticità più stringenti evidenziate dai territori dall’inizio del maxi-cantiere per l’interramento della Bologna-Portomaggiore nel capoluogo – afferma Corsini –. Una linea ferroviaria molto utilizzata dai pendolari che ogni giorno si spostano per esigenze di lavoro e studio e che vogliamo non solo mantenere efficiente, ma potenziare nel medio periodo".

"Il mio impegno sulla Bologna-Portomaggiore, che continueremo a monitorare costantemente fino al termine del cantiere, non si ferma però solo ai correttivi e a vigilare per attutire il più possibile i disagi che un cantiere così complesso prevede inevitabilmente – chiude Corsini –. Continuerò a mantenere attivo il tavolo di confronto con i territori". In particolare, sono due le novità messe in campo da Trenitalia Tper per venire incontro alle esigenze degli studenti. A partire da lunedì 9 gennaio è prevista una corsa sostitutiva bus - tutti i giorni da lunedì a sabato - in partenza da Budrio alle 13,30 con arrivo a Bologna alle 14,15. Sarà invece estesa con partenza a Portomaggiore alle ore 13,50 - tutti i giorni da lunedì a venerdì -la corsa bus già attiva da Budrio alle 14,40 e arrivo a Bologna alle 15,25.