Due cittadini su tre insoddisfatti del Comune

GRANAROLO

Per il 57,1% degli intervistati, la città non si sta né "modernizzando, né sta "regredendo". E per un granarolese su due le priorità oggi sono "la manutenzione, la cura del territorio e il decoro pubblico", mentre per il 44,9 "potenziare il trasporto pubblico" è fondamentale al fine di ridurre il traffico automobilistico e migliorare i collegamenti tra frazioni e capoluogo. Poi, però, ci sono anche i dolori: il 71,16% si ritiene soddisfatto "poco o per niente" dell’operato dell’amministrazione comunale riguardo alla "visione per il futuro della città", e il 62,7% non è soddisfatto della capacità del Comune di "risolvere problemi".

Sono alcuni degli interessanti risultati che vengono fuori da un sondaggio (che per ora gira internamente) commissionato dal Pd provinciale all’agenzia Piave, big del settore. Il titolo dell’indagine è ‘Il futuro di Granarolo’, i questionari (il metodo Cawi utilizzato prevede la compilazione dopo la ricezione di un link o l’intervento su un sito) sono stati completati tra maggio e giugno di quest’anno da un campione "non probabilistico" (variabili: età, genere, zona di residenza e partito votato alle elezioni politiche del 2022) della popolazione residente maggiorenne. Tante le domande e davvero sorprendenti alcune risposte, inevitabilmente indicative considerando il già visibile orizzonte delle elezioni amministrative del 2024.

Le paure. Il 51,6% degli intervistati sarebbe per esempio favorevole al "percorso di statalizzazione delle scuole d’infanzia, in modo che il Comune possa dedicare più risorse agli asili nido", mentre il "peggioramento dei servizi pubblici" è l’aspetto che fa insorgere più incertezze e paure per il 47%. Significativo il dato sulle "principali fonti di informazione" per quello che riguarda il Comune: svettano Facebook e Instagram (67,6%) e il giornalino del Comune (62%).

I gradimenti. Il 62% sente vicino "da 1 a 4" il governo nazionale, il Comune sulla stessa scala invece si ferma al 35,5%, quasi doppiato dall’Unione delle Terre di Pianura (60,7%). Crollano le "politiche giovanili" (poco o per niente soddisfatto il 64%) e la "competenza" (non soddifatto il 51,7%), mentre bene la trasparenza e l’onestà del Comune (46,7%) e la raccolta dei rifiuti (ok per il 60%). Insoddisfatti il 72,8% per i costi delle case e il 64,2% per i trasporti. Infine il pianeta ‘politici’, la figura che ispira maggior fiducia a Granarolo è quella di Stefano Bonaccini (64,1%), seguito da Giorgia Meloni (44,2%) e dal sindaco Alessandro Ricci (nella foto) (44,1%). Ultimo il sindaco metropolitano Matteo Lepore (35%).

Paolo Rosato