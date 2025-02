Due colpi fortunati a Crespellano e Bazzano. Giocate vincenti per quasi 150mila euro

Settimana fortunata tra Bazzano e Crespellano, dove due scommettitori hanno portato a casa complessivamente quasi 150mila euro. La vincita più sostanziosa è stata messa a segno alla tabaccheria di Massimo Orsi (nella foto a sinistra con Silvana Veronesi) in via Provinciale 225 a Crespellano: al concorso numero 25 di giovedì 13 febbraio del Superenalotto sono stati realizzati, verosimilmente dallo stesso giocatore, due punti 4 superstar da 56.037 euro ciascuno, per un totale di 112 mila euro. "Non abbiamo idea di chi sia sia il fortunato – spiega il titolare del punto Sisal – anche perché questa è una zona abbastanza di passaggio. Aspettiamo la comunicazione ufficiale per saperne di più".

Nella stessa serata, un’altra vincita da 20mila euro è stata centrata al concorso 10eLotto alla tabaccheria ’Io & te’, in via Augusto Zanasi a Bazzano. In questo caso lo scommettitore ha realizzato un 9, azzeccando quindi 9 numeri sui 10 del gioco. La titolare della ricevitoria, Lilisbet Siberia Cruz (nella foto a fianco) non si sbilancia sull’identità del vincitore che, sottolinea ridendo, "passerà una buona settimana". Fra i frequentatori dell’esercizio però molti indicano una signora del posto, cliente abituale, come autrice del colpo fortunato.

r. p.