Due conducenti di camion per diversi cantieri edili Azienda cerca due conducenti di autocarro con gru, patente C, per cantieri edili in Emilia Romagna. Competenze digitali richieste. Formazione offerta. Contratto a tempo indeterminato. Orari 8.30-12.30 e 14.30-18.30. Candidature entro sabato 13 gennaio.