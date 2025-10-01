Due consiglieri d’opposizione passano al gruppo misto FdI

La lista civica di opposizione ‘Insieme per Crevalcore’, con capogruppo Rosanna Resta, perde i pezzi. Due consiglieri hanno abbandonato questa lista per passare al gruppo misto – Fratelli d’Italia. Stiamo parlando dei consiglieri Massimo Barbieri e Silvia Nicoli Marchesini. "La nostra scelta – spiegano i diretti interessati – nasce dal venir meno dell’impronta civica della lista ‘Insieme per Crevalcore’ e quindi del progetto che le aveva dato vita. Questo a seguito della seppur legittima scelta da parte della ex candidata sindaco e capogruppo Rosanna Resta di aderire, ormai da tempo, a Forza Italia. Ma non solo. Perché la decisione di lasciare è stata dettata dalla nostra volontà di rafforzare il radicamento di Fratelli d’Italia nel nostro territorio e di dare maggiore coerenza e visibilità all’azione politica e amministrativa che intendiamo portare avanti in consiglio comunale".

Barbieri e Nicoli Marchesini assicurano che saranno impegnati nel promuovere proposte concrete, nel vigilare sull’operato dell’amministrazione e nel rappresentare con determinazione i cittadini che credono nei valori del centrodestra e nella visione di Fratelli d’Italia. "Il nostro obiettivo – aggiungono i due consiglieri di minoranza – è quello di contribuire in modo costruttivo allo sviluppo di Crevalcore, portando all’interno delle istituzioni la voce di chi chiede sicurezza, efficienza amministrativa, sostegno alle famiglie e valorizzazione delle realtà produttive e sociali del nostro amato territorio crevalcorese".

Pier Luigi Trombetta