Due cuccioli e uno sbandato nell’ex casello ferroviario

Cuccioli salvi grazie agli agenti della polizia ferroviaria in un intervento lampo a San Giorgio di Piano. I due animali avevano vissuto per giorni all’interno di uno stabile abbandonato, senza cibo e acqua, in mezzo a rifiuti ed escrementi. Questo il triste dettaglio di quanto accaduto a due cuccioli di pastore belga malinois, ma c’è un lieto fine. I due piccoli quattro zampe sono stati recuperati dalla squadra amministrativa della polizia ferroviaria di Bologna, durante un controllo all’interno di un ex casello ferroviario di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato, a San Giorgio di Piano.

Gli agenti, impegnati in una serie di controlli lungo le linee ferroviarie finalizzati a contrastare le occupazioni abusive degli stabili in disuso di proprietà delle Fs, una volta entrati nell’edificio hanno trovato un 21enne straniero, senza fissa dimora, che ha raccontato ai poliziotti di essere il padrone di uno dei due cani e di dormire saltuariamente all’interno del caseggiato abbandonato. L’uomo, trovato anche in possesso di un coltello, è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici, abbandono di animali e possesso ingiustificato di arma. I cuccioli, inizialmente spaventati, si sono fatti avvicinare dai poliziotti che li hanno sfamati e poi affidati ad un centro veterinario per le cure necessarie.

z. p.