Due defibrillatori automatici davanti alle biblioteche

La salute pubblica prima di tutto e, quindi, ad Argelato, grazie all’iniziativa ‘Uno scontrino per il paese’ sono finalmente arrivati due nuovi defibrillatori pubblici. Questi sono stati inaugurati ufficialmente in occasione del Natele.

I due defibrillatori automatici esterni sono stati messi a disposizione della cittadinanza grazie all’iniziativa "Uno scontrino per il paese". L’iniziativa, grazie all’adesione di 43 attività commerciali, ha consentito ai cittadini di votare, utilizzando lo scontrino ricevuto nelle singole attività, una su tre proposte progettuali pensate per il territorio comunale. Il verdetto ha premiato il progetto "defibrillatore" e grazie a ciò da oggi, accanto alla Biblioteca Comunale di Argelato ed alla Biblioteca Centro Culturale di Funo sono installate due nuove colonnine da esterno che contengono altrettanti defibrillatori automatici, uno acquistato grazie a questa iniziativa e uno messo a disposizione dall’amministrazione.

"Un bellissimo regalo fatto nel periodo delle festività natalizie per ognuno di noi, l’accesso pubblico alla defibrillazione è infatti un imprescindibile salvavita in caso di arresto cardiaco, ed è per questo che la diffusione e accessibilità di questi sistemi automatici è un obiettivo condiviso dall’amministrazione comunale e da tanti cittadini che hanno sostenuto questo nuovo acquisto", ha commentato il primo cittadino Claudia Muzic, sottolineando come nei casi di arresto cardiaco sia assolutamente decisiva la rapidità del primo intervento di soccorso.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Unione Reno Galliera e Iscom Group nell’ambito del progetto di valorizzazione del commercio (bando l. r. 41), con la partecipazione dei Comitati Commercianti di Argelato e Funo, di Confcommercio Ascom Bologna, Confesercenti Bologna.

z. p.