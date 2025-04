Due etti e mezzo di ‘fumo’. Ventitreenne in manette

Gli agenti della polizia locale del Navile lo hanno visto confabulare e cedere qualcosa in piazza dell’Unità e quando si sono avvicinati per controllarlo, ha tentato di aggredirli, tanto che è stato necessario, per bloccarlo, l’intervento di un’altra pattuglia. Solo a quel punto è stato possibile perquisire il ventitreenne, già con precedenti specifici, che è stato trovato con 244 grammi di hashish, 580 euro in contanti e un iPhone con immagini di hashish e vari messaggi. A casa, custodiva invece un bilancino e materiale per il confezionamento. Ed è stato arrestato. In direttissima al ragazzo è stato imposto l’obbligo di firma in attesa del processo.