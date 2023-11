Due euro a notte per dormire a Persiceto

L’imposta di soggiorno a San Giovanni in Persiceto. Recentemente l’amministrazione comunale ha istituito questo nuovo balzello: chi non è residente e soggiorna nel territorio di Persiceto, per un periodo fino a massimo cinque giorni, dovrà versare 1,50 o 2 euro a seconda della tariffa della struttura ospitante. Esclusi i minori di 14 anni, gli studenti di Bologna e Reggio Emilia e chi deve soggiornare per sottoporsi a cure mediche. L’obiettivo del Comune è quello di sostenere e valorizzare la promozione del territorio e la sua attrattività turistica.

"Per incentivare turismo e mantenere costante negli anni la presenza turistica – spiegano gli assessori comunali Maura Pagnoni (Cultura) e Massimo Jakelich (Bilancio) – occorre investire, rafforzando e migliorando gli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione del territorio. E allo stesso tempo bisogna riqualificare e gestire i beni culturali e ambientali locali. E occorre di conseguenza anche intervenire a sostegno delle strutture ricettive".

"Per fare ciò – sottolineano – abbiamo deciso di istituire anche per San Giovanni in Persiceto l’imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale che abbiamo adottato ad agosto scorso in consiglio comunale". A parere degli assessori Pagnoni e Jakelich, l’imposta è destinata quindi a finanziare e a promuovere il sistema turistico locale attraverso la realizzazione di progetti che reinvestano sul marketing territoriale. Chi soggiornerà fino a un massimo di cinque pernottamenti in una delle strutture ricettive di San Giovanni in Persiceto (alberghi, bed&breakfast, appartamenti per vacanze, agriturismi, e così via), senza essere residente, è tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno. Vale a dire appunto 1,50 o 2 euro al giorno a seconda della tariffa della struttura ospitante.

Nell’applicazione dell’imposta di soggiorno sono, come detto, previste esenzioni: minori di 14 anni, studenti universitari di Bologna, Modena e Reggio Emilia, chi deve effettuare cure mediche. Sono state previste anche agevolazioni ad esempio per i gruppi turistici. "A supporto della gestione dell’imposta – aggiungono gli assessori comunali – è stato costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali. Tavolo composto dai rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni di categoria".

p. l. t.