Due film per perdersi in Australia

Prosegue al Mast di via Speranza la bella mostra dedicata ai temi dell’industria e del lavoro, a cui si collegano come sempre molte iniziative. Come lo spazio dato alla settima arte, con la rassegna ’Background’, che in collaborazione con la Cineteca propone una serie di film e documentari che rappresentano tappe importanti nella cinematografia dei luoghi esplorati dalla mostra, invitandoci ad ampliare il nostro sguardo sul mondo. I film di questo fine settimana ci conducono in Australia.

Così questa sera alle 20,30 sarà proiettato ’Picnic ad Hanging Rock’ di Peter Weir (1975), celebre ’giallo insoluto’ di rigore e suggestioni, in versione originale con sottotitoli. Domani alle 20 sarà il turno invece del film ’L’inizio del cammino’ (Walkabout) di Nicolas Roeg, sempre in versione originale con sottotitoli. Storia di bambini perduti nell’outback australiano e di un viaggio di iniziazione. Tutte le attività sono ad ingresso gratuito.