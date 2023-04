Due furti al market nello stesso giorno: riconosciuto e preso

Un giovane russo di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri per due furti distinti commessi nell’arco dello stesso giorno, al centro commerciale San Ruffillo. Il giovane infatti è stato notato mentre, l’altro pomeriggio, usciva dal supermercato senza pagare una confezione di lasagne e una di fesa di tacchino. Ma mentre veniva identificato dai militari, con cui si giustificava spiegando di avere agito per fame, una dipendente del negozio di ottica del centro commerciale l’ha riconosciuto come colui che, la mattina, aveva rubato il cellulare a un suo collega. Perciò è scattata la denuncia.