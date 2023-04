Due gestori per l’emporio il Granaio

L’Unione Terre di Pianura, nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le molteplici espressioni del volontariato riconosciuto come risorsa per la collettività, intende attivare un percorso di co-progettazione per individuare un soggetto, con finalità civiche e solidaristiche, per la gestione dell’Emporio solidale di Minerbio. Il Comune di Minerbio ha avviato, sin dal 2017 il progetto denominato Emporio Solidale "Il Granaio". Il progetto prevede la gestione di un market solidale, ovvero di un punto di distribuzione di beni alimentari e di altri generi di prima necessità a favore di famiglie e singoli in difficoltà socio-economica. L’Emporio solidale si propone l’obiettivo di aiutare persone in difficoltà nella gestione del budget familiare e di incoraggiare la diffusione di una cultura del consumo consapevole volta alla riduzione dello spreco alimentare. L’avviso è rivolto a una rete di almeno due soggetti, di cui almeno uno dei partecipanti dovrà essere una organizzazione del Terzo Settore, iscritto al Runts, in possesso dei seguenti requisiti generali presenti nell’avviso pubblico. I soggetti che intendono rispondere al presente avviso dovranno elaborare una proposta progettuale che contenga una descrizione delle modalità di gestione dell’Emporio. Le domande dovranno pervenire, redatte sull’apposita modulistica all’indirizzo Pec: [email protected] entro e non oltre le ore 12 di oggi.