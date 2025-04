Due giornate di chiusura sulla Panoramica

Sull’A1 Panoramica, per lavori di assessment ponti e viadotti, dalle 9 alle 17 di lunedì 7 e di martedì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio, verso Firenze. Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito attraverso la A1 Direttissima.