Due giorni a Alto Reno Terme per la Festa del Lupo: Incontri con Esperti, Trekking e Molto Altro

Si terrà domani e domenica, nella suggestiva scenografia del castello Manservisi di Castelluccio, nei pressi di Porretta Terme, la settima edizione della Festa del Lupo, evento unico nel suo genere in Italia. Sarà l’occasione, per il grande pubblico, di scoprire i segreti più nascosti di questo affascinante, ingiustamente perseguitato e temuto animale nel nostro paese. L’obiettivo principale dell’evento sarà la divulgazione scientifica, la spiegazione del ruolo ecologico di questo animale al vertice della catena alimentare di svariati ecosistemi ed il dibattito sulla corretta convivenza. Saranno presenti tra l’altro esperti di calibro nazionale, come Mia Canestrini, biologa, conduttrice televisiva, scrittrice e divulgatrice; Francesca Ciuti tecnico faunista e ricercatrice; Sergio Stignani, videomaker; Osvaldo Negra zoologo del Muse di Trento; Davide Palumbo, biologo esperto di vertebrati ed organizzatore di ecoturistici.

Nella mattinata di sabato si terrà una tavola rotonda intitolata ’Donne che camminano con i lupi’ dove ognuna delle partecipanti racconterà le proprie esperienze su campo. Seguiranno nel pomeriggio la proiezione di filmati sul ritorno in pianura del lupo nelle valli di Argenta, e dibattiti sugli scenari di gestione e la coesistenza con il lupo. Faranno da contorno nella affascinante location del castello del XVI secolo, la più grande mostra fotografica sul lupo italico, una mostra di libri a tema e laboratori per bambini e proiezione di documentari. Chiuderà la giornata il concerto del musicista e pittore Oreste Filippi. Domenica si terrà un escursione sulle tracce del lupo presso il parco Regionale del Corno alle Scale a cura della cooperativa Madreselva. L’evento è organizzato dal gruppo di ricerca Italianwildwolf, Cooperativa Madreselva e Associazione del Castello Manservisi. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina social Facebook ’Festa del lupo 2023’ ed il sito web italianwildwolf.com.