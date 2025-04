Due giorni con il Festival del circo

Il Festival del Circo torna a Grand Tour Italia oggi e domani con un programma ricco di spettacoli, emozioni e attività per bambini e famiglie. Per un intero weekend, oggi dalle 11 alle 21 e domani dalle 11 alle 19, il Parco si trasformerà in un universo di acrobatica, giocoleria, show e parate spettacolari. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Si comincia alle 15 con Cromosauro (anche alle 19 e alle 21): un dinosauro gigante di 7 metri prende vita tra le strade del parco; alle 18 ’C’era due volte il piede’ (ore 18) e dalle 12 ’Kirkos, il circo nella valigia’ connubio affascinante tra circo e burattini.

Domani apre alle 12 la sfilata Dinosaurino, Compagnia Maschera Viva; alle 14,30 Viva la Vida alle 16 Pindarico, trasformismo sui trampoli e alle 18 Capitan Bretella.