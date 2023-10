Due giorni con la Banca d’Italia. Covegni e laboratori sull’economia

Due giorni per andare ‘In viaggio con la Banca d’Italia’. Domani e mercoledì Banca d’Italia accompagnerà i cittadini in una due giorni di incontri, laboratori e dibattiti per saperne di più su su economia e finanza. Si inizia domani, dalle 9 alle 16, con l’open day della sede di piazza Cavour: accompagnati dal Fai, i cittadini potranno scoprire il patrimonio artistico e i servizi offerti dalla Banca d’Italia. Contestualmente, saranno attivati i laboratori ‘Occhio alle truffe!’ e ‘Semina il tuo futuro’. Sempre alla sede di piazza Cavour domani dalle 14,30 si terrà un incontro di educazione finanziaria rivolto agli adulti fragili, dal titolo ‘Tu e l’economia - Orientarsi per scegliere meglio’. Alla Sala della Guardia della Prefettura, invece, alle 15, si terrà il convegno ‘La prevenzione e il contrasto al riciclaggio: focus Pa’.

Mercoledì, i lavori di ‘Non siamo soli: la Banca d’Italia per la tutela della legalità’ si apriranno alle 10 all’oratorio di San Filippo Neri, in via Manzoni, con i saluti del direttore della sede bolognese di Banca d’Italia Pietro Raffa, del presidente della Regione Stefano Bonaccini e del sindaco Matteo Lepore. Interverranno, tra gli altri, don Luigi Ciotti di Libera, il procuratore Giuseppe Amato, il comandante regionale della Finanza Ivano Maccani. Infine, sempre mercoledì alle 15, alla Sala delle Armi di palazzo Malvezzi, il docente UniBo di Diritto commerciale Francesco Vella aprirà i lavori del convegno ‘La Banca d’Italia per la tutela della clientela bancaria e finanziaria’.